Москва, 8 марта, 2022, 10:40 — ИА Регнум. С 10:00 мск 8 марта в районе спецоперации Вооруженных сил (ВС) РФ по защите Донбасса вводится «режим тишины» и открываются гуманитарные коридоры из пяти городов Украины. Об этом 8 марта сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

Генерал-майор Игорь Конашенков Генерал-майор Игорь Конашенков

Следите за развитием событий в трансляции: «Военная спецоперация России на Украине — трансляция»

Также Конашенков уточнил, что гуманитарные коридоры будут открыты из Киева, Чернигова, Сум, Харькова и Мариуполя.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее постановление об оказании бесплатной медицинской помощи для эвакуированных из ДНР, ЛНР и с Украины лиц подписал председатель правительства России Михаил Мишустин.