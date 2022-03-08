Москва, , 10:24 — REGNUM Постановление об оказании бесплатной медицинской помощи для эвакуированных из ДНР, ЛНР и с Украины лиц, подписал председатель правительства России Михаил Мишустин. Об этом 8 марта сообщает пресс-службы правительства РФ.

Пункт приёма беженцев из Донбасса Https://www.volgograd.ru

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«Беженцам с Украины, из Донецкой и Луганской народных республик будет оказана бесплатная медицинская помощь на территории России», — говорится в сообщении и уточняется, что премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал соответствующее постановление.

Кроме того, уточняется, что указанные лица смогут получать бесплатную первичной медико-санитарную помощь и вакцинацию, а также бесплатные лекарства по рецептам врачей.

Помимо этого, беженцам будет оказываться бесплатная специализированная медицинская помощь и в том числе — высокотехнологичная в случае, если таковая является неотложной. При этом число таких лиц оценивается примерно в 150 тыс.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что за минувшие сутки ВСУ 39 раз открывали огонь по ДНР, в том числе из РЗСО.