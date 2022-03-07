Москва, 7 марта, 2022, 15:56 — ИА Регнум. Позицию России в связи с проведением специальной военной операции российских ВС по защите республик Донбасса изложил президент РФ Владимир Путин в ходе телефонного разговора с главой Евросовета Шарлем Мишелем. Об этом 7 марта сообщает пресс-служба Кремля.

Putin.kremlin.ru Владимир Путин

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«Владимир Путин изложил позицию России в связи с проведением специальной военной операции по защите республик Донбасса», — говорится в сообщении.

Также указывается, что в ходе беседы были предметно обсуждены гуманитарные аспекты текущей ситуации и российский лидер, подчеркнул, что военные ВС РФ принимают все возможные меры для сохранения жизни мирных граждан.

При этом он подчеркнул, что главная угроза исходит от националистических украинских формирований, которые по сути используют тактику террористов, прикрываясь гражданским населением.

«Отмечено, что российские Вооруженные силы уже несколько раз объявляли «режим тишины» для эвакуации населения по гуманитарным коридорам. Вместе с тем, украинские нацбатальоны препятствуют этому, прибегая к насилию в отношении мирных жителей и разного рода провокациям», — добавляется в сообщении.

Кроме того, отмечается, что президент России призвал Евросоюз внести реальный вклад в дело спасения жизней людей, а также оказать давление на киевский режим, заставив его уважать гуманитарное право.

«Владимир Путин также дал оценку ходу переговоров с представителями Киева, подтвердив известные российские требования», — заключается в сообщении.

Как передавало ИА REGNUM, ранее мэр Норильска Дмитрий Карасёв сообщил, что житель Норильска (Красноярский край) Эдуард Белыйпогиб в ходе спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины.