Норильск, Красноярский край, , 15:25 — REGNUM Житель Норильска (Красноярский край) Эдуард Белый погиб в ходе спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины. Об этом в своём Instagram сообщил мэр Норильска Дмитрий Карасёв.

Мэр Норильска сообщил о погибшем на Украине земляке

Следите за развитием событий в трансляции: «Военная спецоперация России на Украине — трансляция»

По его словам, норильчанин Белый погиб 26 февраля в районе Херсона.

«Город потерял одного из своих сыновей. Люди, знавшие Эдуарда, отзываются о нём исключительно как о парне с сильным характером. Чётко следовавшем своим принципам, честном, уверенно человеке», — пишет Карасёв.

Эдуард Белый служил в инженерной бригаде инженерно-сапёрного батальона воинской части в Ростовской области. В феврале он по контракту отправился на Украину, чтобы принять участие в спецоперации.

Власти Норильска выразили соболезнования родным и близким погибшего солдата.

Читайте также: Красноярский военнослужащий погиб во время спецоперации на Украине