Москва, 7 марта, 2022, 15:41 — ИА Регнум. Вторжением Украины на территории России пригрозил жителям нашей страны секретарь украинского Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов. Он написал об этом 7 марта на своей странице в соцсети Facebook.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

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«Мы всех и все помним, никого и никогда не забудем. Вы нигде не скроетесь: ни за заборами ваших домов, ни на виллах в Майями, ни на яхте на Сейшелах или в бункере на Урале… Вы пришли на нашу землю и в наши семьи — мы придем к вам», — указал он в своем сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что украинские нацисты продолжают удерживать в заложниках свыше 1,6 тыс. граждан иностранных государств — в качестве «живого щита».