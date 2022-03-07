Киев, 7 марта 2022, 15:26 — REGNUM Украинские нацисты продолжают удерживать в заложниках свыше 1,6 тыс. граждан иностранных государств — в качестве «живого щита». Об этом 7 марта заявил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.
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Он отметил, что «киевские радикалы продолжают удерживать в заложниках в качестве «живого щита» 1634 иностранцев».
В том числе в Харькове — 257 граждан: Египта (40), Иордании (200), Вьетнама (15), Индонезии (2);
в городе Сумы — 1140 граждан: Индии (576), Китая (121), Ганы (100), Танзании (159), Иордании (70), Пакистана (16), Египта (60), Туниса (15), Замбии (14), Казахстана (8), Сербии (1);
в Мариуполе — 88 граждан: Казахстана (18), Турции (70);
в Одессе — 7 граждан Индонезии;
в Херсоне — 15 граждан Египта;
в Киеве — 20 граждан: Республики Того (7), Великобритании (7) и Республики Бенин (6);
в Чернигове — 21 гражданин: Индонезии (9), Пакистана (12).
По судьбе указанных иностранных граждан «круглосуточно работаем с соответствующими дипведомствами перечисленных государств», добавил он.