Москва, 7 марта, 2022, 13:15 — ИА Регнум. Четыре человека убиты и еще пятеро ранены украинскими националистами, которые использовали свыше 150 мирных жителей Мариуполя как живой щит. Об этом 7 марта рассказал на брифинге официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

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«Вчера около 17 часов московского времени на проспекте Победы в Мариуполе военнослужащие ДНР столкнулись с подразделением украинских вооруженных националистов. Боевики гнали впереди себя более 150 мирных жителей, прикрываясь ими в качестве живого щита», — сообщил он.

Также Конашенков уточнил, что, обнаружив бойцов Народной милиции (НМ) Донецкой Народной Республики (ДНР), украинские националисты начали по ним огонь, укрываясь за спинами мирных жителей Мариуполя.

«В результате стрельбы украинскими нацистами было убито четверо и ранено пять мирных граждан», — добавил официальный представитель Минобороны РФ.

Кроме того, он отметил, что затем бойцы НМ ДНР освободили мирных жителей и вывели их через район Виноградное из Мариуполя на подконтрольную территорию, после чего этим людям была оказана необходимая помощь.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее вице-премьер Украины Ирина Верещук заявила, что власти Украины считают неприемлемыми предложения России по открытию гуманитарных коридоров для выхода мирного населения из ряда украинских городов.