Киев, , 13:03 — REGNUM Власти Украины считают неприемлемыми предложения России по открытию гуманитарных коридоров для выхода мирного населения из ряда украинских городов. Об этом 7 марта заявила на брифинге вице-премьер Украины Ирина Верещук.

Ирина Верещук Minre.gov.ua

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«Это неприемлемый вариант открытия гуманитарных коридоров. Не поедут наши люди из-под Киева в Беларусь с тем, чтобы потом самолетами полететь в Российскую Федерацию», — сказала она.

Также Верещук добавила, что, по ее мнению, эвакуация должна производиться исключительно в украинские населенные пункты.

Как сообщало ИА REGNUM, глава ЛНР Леонид Пасечник заявил, что в настоящее время военнослужащие Луганской Народной Республики (ЛНР) взяли под свой контроль большую часть республики и окружают оставшиеся под контролем киевских боевиков населенные пункты.