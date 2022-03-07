Луганск, 7 марта, 2022, 12:56 — ИА Регнум. В настоящее время военнослужащие Луганской Народной Республики (ЛНР) взяли под свой контроль большую часть республики и окружают оставшиеся под контролем киевских боевиков населенные пункты. Об этом 7 марта сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник в эфире телеканала «Россия-1».

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"Практически вся территория ЛНР, большая ее часть, освобождена. <…> Еще мы не освободили достаточно серьезный укрепрайон — это Северодонецк, Рубежное, Лисичанск. Они практически взяты в кольцо», — сказал он.

Также глава республики указал на то, что в данный момент ведутся тяжелые бои за Попасную и уточнил, что на территории ЛНР еще действуют разрозненные остатки батальонов украинских националистов и диверсионные группы ВСУ.

«Они ориентированы на нанесение максимального ущерба, чтобы своими действиями максимально запугать население, дестабилизировать ситуацию в республике», — пояснил Пасечник.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков заявил, что группировка войск ЛНР за сутки продвинулась еще на 6 км и взяла под контроль семь населенных пунктов.