Луганск, , 12:48 — REGNUM Группировка войск ЛНР за сутки продвинулась еще на 6 км и взяла под контроль семь населенных пунктов, заявил 7 марта официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

Игорь Конашенков Mil.ru

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Группировка войск ЛНР взяла под контроль населенные пункты Воеводовка, Смоляниново, Кудряшовка, Кременная, Пурдовка, Боровеньки, Замуловка.

А войска ДНР установили контроль над населенными пунктами Азов, Новотатаровка, Мирное.

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