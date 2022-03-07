Луганск, 7 марта 2022, 12:48 — REGNUM Группировка войск ЛНР за сутки продвинулась еще на 6 км и взяла под контроль семь населенных пунктов, заявил 7 марта официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.
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Группировка войск ЛНР взяла под контроль населенные пункты Воеводовка, Смоляниново, Кудряшовка, Кременная, Пурдовка, Боровеньки, Замуловка.
А войска ДНР установили контроль над населенными пунктами Азов, Новотатаровка, Мирное.
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