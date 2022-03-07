Вена, 7 марта, 2022, 12:40 — ИА Регнум. Все члены миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) окончательно покидают Украину. Об этом 7 марта сообщает пресс-служба ОБСЕ.

Александр Горбаруков ИА REGNUM ОБСЕ

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«Процесс временной эвакуации всех международных членов миссии почти завершен. Последняя группа, глава миссии и высшее руководство, теперь покинет Украину», — говорится в сообщении.

Также указывается, что миссией было получено сообщение о повреждении офиса миссии в Мариуполе в результате обстрела и уточняется, что перемещение ранее находившихся в этом городе членов миссии откладывается из соображений безопасности.

Кроме того, отмечается, что из Киева должен прибыть еще один член миссии ОБСЕ и продолжается перемещение членов миссии, до того находившихся в Краматорске и Северодонецке.

Как передавало ИА REGNUM, ранее официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что Вооруженные силы РФ открыли шесть гуманитарных коридоров, в том числе из Киева в белорусский Гомель.