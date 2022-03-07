Москва, , 12:32 — REGNUM Вооруженные силы РФ открыли шесть гуманитарных коридоров, в том числе из Киева в белорусский Гомель. Об этом 7 марта сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

Игорь Конашенков Минобороны.рф

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С 10:00 мск объявлен «режим тишины» и открываются 6 гуманитарных коридоров:

один — из Киева в Гомель;

один — из Харькова в Белгород;

2 из Мариуполя — в Запорожье и Ростов-на-Дону;

2 из Сум в Белгород и Полтаву.

На период открытия гуманитарных коридоров военные РФ будут вести «непрерывный объективный контроль проведения эвакуации с применением беспилотных летательных аппаратов».