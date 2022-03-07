Хельсинки, 7 марта, 2022, 11:48 — ИА Регнум. Компании из Финляндии — производящая молочную продукцию Valio и производитель кофе Paulig — объявили о прекращении своей работы в России. Об этом говорится в обнародованных 7 марта заявлениях названных компаний.

Valio.ru Производственный цех компании Valio

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Как отметила исполнительный директор Valio Анникка Хурме, компания решительным образом осуждает спецоперацию ВС России по защите Донбасса.

«У Valio нет этических предпосылок для продолжения работы в РФ, и поэтому мы прекращаем деятельность в России», — сказала она.

При этом Valio имеет в Московской области завод по изготовлению плавленых сыров, у нее в России порядка 400 сотрудников.

«Компания Paulig уходит из России. Процесс будет осуществляться с учетом интересов сотрудников, клиентов и местного законодательства. Процесс начнется немедленно, и в настоящее время оценивается подробный график», — говорится в сообщении второй финской компании. У компании Paulig в Твери есть завод для обжарки кофе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее цена на газ в Европе обновила исторический максимум, превысив отметку $2600 за тысячу кубометров.