Москва, , 16:27 — REGNUM Во многих странах мира ведётся настоящая травля русских, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Мария Захарова Дарья Антонова © ИА REGNUM

«То, что сейчас делается даже не в отношении дипломатов, а просто граждан нашей страны, этнических русских, — это настоящая травля, которая распространятся уже даже без какой-либо политической подоплёки по очень многим странам мира», — заявила Захарова.

Она добавила, что в данной ситуации «из людей за счёт информационной накачки и бесконечного тиражирования или фейков, или пропаганды начинают просто выходить звери».

Следите за развитием событий в трансляции: «Военная спецоперация России на Украине — трансляция»

Как сообщало ИА REGNUM, ранее проживающие за границей граждане России через специального чат-бота t. me/rs_hotbot в Telegram рассказали о фактах нарушений их прав за рубежом.

Читайте также: Проживающие за границей граждане России рассказали о травле и нападениях