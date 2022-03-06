Москва, 6 марта 2022, 16:27 — REGNUM Во многих странах мира ведётся настоящая травля русских, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Она добавила, что в данной ситуации «из людей за счёт информационной накачки и бесконечного тиражирования или фейков, или пропаганды начинают просто выходить звери».
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Как сообщало ИА REGNUM, ранее проживающие за границей граждане России через специального чат-бота t. me/rs_hotbot в Telegram рассказали о фактах нарушений их прав за рубежом.
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