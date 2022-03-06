В МИД России обвинили Грецию в разрушении связей с Москвой
Москва, 6 марта, 2022, 18:10 — ИА Регнум. Власти России обратили внимание на развернутую в Греции беспрецедентную кампанию по дискредитации политики Москвы. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
По ее словам, Евросоюз предпочел молчаливо наблюдать за истреблением мирного населения Донбасса, стал соучастником многолетнего геноцида жителей украинского Юго-Востока, а теперь Европа, включая Грецию, окончательно записалась в адвокаты киевского режима.
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Как сообщало ИА REGNUM, ранее Захарова заявила, что во многих странах мира ведётся настоящая травля русских.
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