Вашингтон, 6 марта, 2022, 16:16 — ИА Регнум. Министерство финансов Соединенных Штатов опубликовало разъяснения, как американские санкции против России затрагивают ее энергетический сектор, в частности торговлю российскими энергоносителями в долларах, пишет РБК.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

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Как считают в Минфине, необходимо продолжить платежи в сфере энергетики, но для этого потребуются специальные обходные транзакции. Так, при расчетах за нефть можно использовать так называемые U-образные транзакции (U-turn transactions).

Платежи подразумевают, что если какая-либо компания США намерена приобрести нефть из России, то для обхода санкций она может перечислить деньги неподсанкционным финансовым институтам третьих стран, а уже оттуда средства будут переданы на долларовый счет российской компании в подсанкционном банке.

Ранее китайская газета Global Times сообщила, что Соединенные Штаты снова просчитались с введением санкций против России. По мнению авторов статьи, Вашингтон пытался нанести удар по военно-промышленному комплексу России путем санкций.

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