Вашингтон, 4 марта 2022, 11:12 — REGNUM Американская компания Intel приостанавливает поставки продукции в Россию и Белоруссию, сообщается на сайте компании.
Отмечается, что компания работает над тем, чтобы «поддержать сотрудников в этой сложной ситуации, особенно тех, кто тесно связан с этим регионом».
Следите за развитием событий в трансляции: «Новые санкции, ответные меры и поддержка экономики России — все новости»
Как сообщало ИА REGNUM, ранее датская логистическая компания Maersk решила временно прекратить приём и доставку всех грузов в три российских порта европейской части РФ, как поступающих, так и покидающих Санкт-Петербург.