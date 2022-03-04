Вашингтон, , 11:12 — REGNUM Американская компания Intel приостанавливает поставки продукции в Россию и Белоруссию, сообщается на сайте компании.

Процессор Intel Иван Шилов © ИА REGNUM

«Intel осуждает вторжение Россию на Украину, и мы приостановили все поставки клиентам в России и Белоруссии», — говорится в сообщении.

Отмечается, что компания работает над тем, чтобы «поддержать сотрудников в этой сложной ситуации, особенно тех, кто тесно связан с этим регионом».

Следите за развитием событий в трансляции: «Новые санкции, ответные меры и поддержка экономики России — все новости»

Как сообщало ИА REGNUM, ранее датская логистическая компания Maersk решила временно прекратить приём и доставку всех грузов в три российских порта европейской части РФ, как поступающих, так и покидающих Санкт-Петербург.