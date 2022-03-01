Париж, , 11:39 — REGNUM Страны ЕС будут вести против России «тотальную экономическую и финансовую войну», заявил 1 марта министр экономики Франции Брюно Ле Мэр, его слова приводятся на сайте Franceinfo.

Министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр European People's Party

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По его словам, санкции чрезвычайно эффективны, их будут применять против России до тех пор, пока руководство страны «не вернется к лучшим намерениям» в отношении Украины.

«Мы собираемся вести тотальную экономическую и финансовую войну против России. Мы собираемся вызвать коллапс российской экономики», — подчеркнул Брюно Ле Мэр.

Он добавил, что такие действия направлены не только против президента России Владимира Путина и олигархов, но и против всей российской экономики. Последствия наступят и для российского народа, более того, результаты введения санкций уже видны.

Как сообщало ИА REGNUM, Запад вводит против России санкции из-за проведения военной спецоперации на Украине, направленной на защиту республик Донбасса, демилитаризацию и денацификацию Украины.

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