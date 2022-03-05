Москва, 5 марта, 2022, 15:02 — ИА Регнум. Киевские власти не просто обманывают собственных граждан, они предают собственный народ. Об этом 5 марта сообщил начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.

Цитата из к/ф «Сказка о Мальчише-Кибальчише». реж Евгений Шерстобитов. 1964. СССР Орден предателю

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Представитель Минобороны РФ обратился напрямую к вице-премьеру правительства Украины Ирине Верещук, с которой в прошедшие сутки российская сторона интенсивно работала и взаимодействовала, в итоге «выполнив все её пожелания и просьбы».

«Если Вас киевский режим втянул в эту специальную провокационную операцию для создания более благоприятных условий обороняющимся нацистам в указанных населенных пунктах, то так и скажите, Вы лично скажите об этом украинскому народу, который даст Вашим действиям свою политическую оценку», — сказал Мизинцев.

Он подчеркнул, что такие действия можно охарактеризовать как «провокация, ложь, обман».

«Но это только на первый взгляд, а по сути речь идёт о предательстве собственного народа и использовании его в качестве «живого щита» для преступных действий нацистов. При этом в бандитский процесс вовлечены и государственные структуры Украины», — констатировал начальник центра.

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Как сообщало ИА REGNUM, 5 марта Минобороны РФ заявило, что с 10 часов утра московского времени российской стороной объявляется режим тишины и открываются гуманитарные коридоры для выхода мирных жителей из Мариуполя и Волновахи. Такой режим будет действовать до 17:00 мск.

Планировалось, что эвакуация мирного населения начнётся с полудня. Однако, по данным Минобороны РФ, до настоящего времени из этих двух населённых пунктов никто из мирных граждан по гуманитарным коридорам так и не прибыл.