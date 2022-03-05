Москва, , 14:52 — REGNUM Националисты продолжают удерживать жителей Мариуполя и Волновахи и не дают им возможности покинуть населённые пункты. Об этом 5 марта сообщил начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.

Украинский националист Иван Шилов © ИА REGNUM

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«К сожалению, по состоянию на текущий момент мы имеем достоверную информацию о том, что из заявленных 200 тыс. беженцев из Мариуполя и 15 тыс. из Волновахи к открытым гуманитарным коридорам так никто и не прибыл. Достоверно установлено, что националисты не выпускают мирных жителей и иностранных граждан из указанных населенных пунктов», — подчеркнул представитель Минобороны РФ.

Он добавил, что ведущееся с утра 5 марта пятью беспилотниками наблюдения за обстановкой в Мариуполе и Волновахе показало, что «формирование никаких гуманитарных колонн не осуществлялось, а наоборот «режим тишины» активно использовался в целях интенсивной перегруппировки подразделений ВСУ и национальных батальонов на оборонительных позициях и по всему Мариуполю, а также перемещения вооружения и военной техники на более выгодные позиции».

»Аналогичное положение отмечено и в Волновахе», — указал Мизинцев.

Он добавил, что «оперативная пауза использована только для улучшения положения национальных батальонов и наращивания сил и средств».

Как сообщало ИА REGNUM, 5 марта Минобороны РФ заявило, что с 10 часов утра московского времени российской стороной объявляется режим тишины и открываются гуманитарные коридоры для выхода мирных жителей из Мариуполя и Волновахи.