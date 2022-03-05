Москва, 5 марта, 2022, 14:45 — ИА Регнум. Гуманитарная обстановка на Украине стремительно ухудшается и продолжает принимать катастрофические масштабы. Об этом сегодня, 5 марта, заявили в пресс-службе Министерства обороны России.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Украина

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В Минобороны РФ подчеркнули, Россия принимает все меры по стабилизации гуманитарной ситуации на Украине, выполняет взятые на себя обязательства и будет выполнять их и дальше.

«При этом Запад делает вид, что не замечает крайне бедственного положения людей на подконтрольных неонацистам и бандеровцам территориях Украины», — говорится в пресс-релизе Минобороны РФ.

ИА REGNUM ранее сообщало, в настоящее время на большей части территории Украины сложилась катастрофическая гуманитарная ситуация.

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