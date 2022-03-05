Лондон, 5 марта, 2022, 12:48 — ИА Регнум. Идея о прямом военном противостоянии Запада и России на украинской территории пока не просматривается, полагает премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Об этом он заявил в интервью немецкой газете Welt am Sonntag, опубликованном 5 марта.

Facebook.com borisjohnson Борис Джонсон

Следите за развитием событий в трансляции: «Специальная военная операция России и переговоры – все новости»

По его словам, ещё несколько недель назад никто бы не поверил, что европейские страны, подобные Британии, отправят на Украину оружие, или что подобную позицию займёт Германия. Запад стал очень сплоченным в условиях кризиса на Украине.

«Однако до идеи прямого противостояния западных войск России ещё далеко», — заявил Джонсон.

По его словам, последствия такого конфликта очень трудно поддавались бы контролю. Ни одна из западных стран не хотела бы отправлять свои войска на Украину.

Джонсон высказался против введения бесполетной зоны над Украиной. По его мнению, это может обернуться конфронтацией.

Как сообщало ИА REGNUM, Джонсон также заявил, что странам Европы нужна общая энергетическая стратегия по снижению зависимости от российских энергоресурсов.

Читайте также: Джонсон призвал создать стратегию снижения энергетической зависимости от РФ