Лондон, , 09:34 — REGNUM По мнению премьер-министр Великобритании Бориса Джонсона, странам Европы необходимо создать общую энергетическую стратегию снижения зависимости от поставок энергоресурсов из России, на фоне спецоперации ВС РФ по защите Донбасса. Такое мнение он высказал 5 марта в интервью немецкой газете Welt am Sonntag.

Борис Джонсон No10 Downing Street

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По словам Джонсона, нужно чтобы Лондон «не читал проповедь странам», зависящим в значительной степени от импорта из России энергоресурсов. При этом он уточнил, что это в той или иной степени относится ко всем странам Европы.

«Нам нужна общая европейская стратегия, чтобы уйти от этой зависимости», — сказал премьер-министр Великобритании, добавив, что, по его мнению, канцлер Германии Олаф Шольц согласен с его мнением.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что поставки в Россию товаров южнокорейской компании Samsung приостановлены временно, все приложения и сервисное обслуживание продолжат работать в полном объеме.