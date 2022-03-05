Берлин, 5 марта, 2022, 12:25 — ИА Регнум. Посольство России в Германии направило ноту в министерство иностранных дел этой страны в связи с дискриминацией граждан РФ. Об этом 5 марта заявил посол РФ в Германии Сергей Нечаев.

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«Нужны сильные сигналы правительства Германии в адрес местных властей: городских, коммунальных, региональных служб, чтобы прекратить эту дискриминацию. Держим на контроле, соответственно, связываемся с органами власти. В МИД Германии направлена соответствующая нота посольства», — сказал он в эфире телеканала «Россия 24».

По его словам, российское посольство регистрирует сотни обращений от соотечественников в связи с дискриминацией русскоязычного населения.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее посол РФ в Лондоне Андрей Келин заявил, что в британских школах и институтах действительно наблюдаются отдельные попытки дискриминации граждан России, но они не имеют массового характера.

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