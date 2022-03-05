Посол России в Германии рассказал о массовых случаях дискриминации граждан
Берлин, 5 марта, 2022, 12:25 — ИА Регнум. Посольство России в Германии направило ноту в министерство иностранных дел этой страны в связи с дискриминацией граждан РФ. Об этом 5 марта заявил посол РФ в Германии Сергей Нечаев.
По его словам, российское посольство регистрирует сотни обращений от соотечественников в связи с дискриминацией русскоязычного населения.
Следите за развитием событий в трансляции: «Специальная военная операция России и переговоры — все новости»
Как сообщало ИА REGNUM, ранее посол РФ в Лондоне Андрей Келин заявил, что в британских школах и институтах действительно наблюдаются отдельные попытки дискриминации граждан России, но они не имеют массового характера.
Читайте также: Посол РФ рассказал о случаях дискриминации российских студентов в Британии