Москва, 2 марта 2022, 14:56 — REGNUM В британских школах и институтах действительно наблюдаются отдельные попытки дискриминации граждан России, но они не имеют массового характера. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил посол РФ в Лондоне Андрей Келин.
По его словам, большинство жителей Британии не настолько интересуются происходящим на Украине в сравнении с тем, что об этом пишут в СМИ.
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Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Минобрнауки заявили, что студенты из России, отчисленные из зарубежных вузов, смогут продолжить обучение в ведущих российских университетах.