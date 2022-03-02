Москва, , 14:56 — REGNUM В британских школах и институтах действительно наблюдаются отдельные попытки дискриминации граждан России, но они не имеют массового характера. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил посол РФ в Лондоне Андрей Келин.

Андрей Келин Mid.ru

«Мы отмечаем элементы попыток дискриминации, они есть в школах, институтах. Я бы не сказал, что они имеют массовый характер», — сказал посол.

По его словам, большинство жителей Британии не настолько интересуются происходящим на Украине в сравнении с тем, что об этом пишут в СМИ.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Минобрнауки заявили, что студенты из России, отчисленные из зарубежных вузов, смогут продолжить обучение в ведущих российских университетах.