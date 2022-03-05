Донецк, 5 марта, 2022, 12:04 — ИА Регнум. Войска Донецкой Народной Республики (ДНР) по состоянию на 5 марта освободили уже 39 населенных пунктов, ранее оккупированных Киевом. Об этом заявили в штабе территориальной обороны ДНР.

Иван Шилов ИА REGNUM ДНР

«По состоянию на 5 марта 2022 г. освобождены 39 населенных пунктов, ранее находившихся под контролем ВФУ», — говорится в сообщении штаба в телеграм-канале.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель начальника управления НМ ДНР Эдуард Басурин заявил, что в ходе наступательных действий Народная милиция Донецкой Народной Республики освободила за последние 24 часа от киевских боевиков три населенных пункта.

Следите за развитием событий в трансляции: «Специальная военная операция России и переговоры – все новости»

Читайте также: Войска ДНР за сутки освободили три населенных пункта — Басурин