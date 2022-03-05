Донецк, , 11:34 — REGNUM В ходе наступательных действий Народная милиция (НМ) Донецкой Народной Республики (ДНР) освободила за последние 24 часа от киевских боевиков три населенных пункта. Об этом 5 марта говорится в заявлении заместителя начальника управления НМ ДНР Эдуарда Басурина.

Эдуард Басурин Andrew Butko

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«Подразделения Народной милиции ДНР продолжают мероприятия по освобождению от украинских захватчиков населенных пунктов республики. За прошедшие сутки взяты под контроль населенные пункты Знаменовка, Солнечное и Привольное», — указывается в нем.

Также Басурин рассказал, что для планируемой эвакуации жителей городов Волноваха и Мариуполь НМ ДНР вместе с Вооруженными силами России организуются гуманитарные коридоры, где буде гарантирована безопасность передвижения.

«Для жителей города Мариуполь в восточном направлении по трассе М23 Мариуполь — Новоазовск. Для жителей города Волноваха по автодороге Волноваха — Рыбинское», — пояснил заместителя начальника управления НМ ДНР.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее болгарский министр иностранных дел Теодора Генчовска заявила, что Болгария не намерена увеличивать присутствие иностранного военного контингента НАТО на своей территории, поскольку в данный момент для этого нет необходимости.