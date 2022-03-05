Москва, , 09:32 — REGNUM Российская экономика вступает в полосу серьёзных испытаний. Об этом 5 марта сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в личном блоге.

Сергей Собянин Дарья Антонова © ИА REGNUM

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Он рассказал о рекордных результатах московской экономики в 2021 году, а также начале 2022 года.

«Тем не менее, очевидно, что сегодня отечественная экономика вступает в полосу серьёзных испытаний из-за санкций, введённых США и другими странами», — написал мэр.

Собянин объявил о создании нового органа — комиссии, которая займётся повышением устойчивости российской экономики в условиях санкций.