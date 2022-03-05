Санкции против России поставили Африку и Азию на грань голода —Atlantico
Париж, 5 марта, 2022, 11:50 — ИА Регнум. Введенные западными странами санкции против России вкупе с украинским кризисом нарушили поставки зерна в Африку и Азию и в дальнейшем могут спровоцировать голод. Об этом сообщает французский портал Atlantico.
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По словам экс-директора Французского агентства развития Дова Зера, экономически нестабильные регионы Африки и Азии зависимы от зарубежных поставок пшеницы, потому антироссийские санкции сильно ударят именно по ним.
Вторым болезненным фактором Зера назвал резкий рост цен на зерновые, который спровоцирован не только санкциями, но и неурожаем в Латинской Америке.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что российская экономика вступает в полосу серьёзных испытаний.
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