Берлин, 5 марта, 2022, 11:49 — ИА Регнум. Угрозы для обслуживания отрезка газопровода «Северный поток — 2», проходящего в территориальных водах Германии, пока нет. Об этом сообщает 5 марта агентство DPA со ссылкой на министерство экономики федеральной земли Мекленбург — Передняя Померания.

Gazprom.ru «Северный поток — 2»

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Власти этого региона не видят угрозы обслуживанию отрезка газопровода и станции по приему в Лубмине. Там газопровод выходит на берег.

В минэкономики пояснили, что обслуживание части трубопровода в исключительной экономической зоне Германии находится в зоне ответственности Федерального ведомства по судоходству и гидрографии. За станцию по приёму газа и отрезок протяженностью 12 морских миль в германских водах отвечает Горное ведомство в Штральзунде.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее оператору газопровода, компании Nord Stream 2 AG пришлось закрыть свой сайт из-за многочисленных кибератак, а также расторгнуть контракты с сотрудниками из-за геополитической ситуации и американских санкций. Власти Германии приняли решение остановить запуск газопровода.

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