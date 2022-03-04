Берлин, 4 марта 2022, 08:31 — REGNUM Канцлер Германии Олаф Шольц назвал своевременным решение об остановке запуска газопровода «Северный поток — 2». Об этом он заявил в интервью телеканалу ZDF.
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По его словам, это был долго сопровождаемый проект, несколько правительств ФРГ продвигали его в том, что касается реализации.
Поэтом, добавил он, решение об остановке было принято своевременно.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что США навязывает свою точку зрения вразрез национальным интересам других стран, в том числе их союзников.
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