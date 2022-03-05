Москва, 5 марта, 2022, 10:46 — ИА Регнум. За прошедшие сутки Вооружённые силы РФ взяли под контроль 10 населенных пунктов. Об этом сегодня, 5 марта, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

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По его словам, группировка ЛНР при огневой поддержке российских Вооружённых сил вышла на рубеж Богуславка — Тельмаховка — Калиновка.

Подразделения Вооружённых сил ДНР за ночь продвинулись на 27 км. Взяты под контроль населенные пункты Новогригоровка, Новониколаевка, Вишневатое, Вольное, Листвянка и Антоновка.

По данным Минобороны РФ на 5 марта, поражены более 2 тысяч объектов, уничтожены 82 самолёта, 708 танков и другой бронированной техники.

Как сообщало ИА REGNUM, Вооружённые силы РФ ударом высокоточного оружия большой дальности уничтожили склад боеприпасов в Житомире.

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