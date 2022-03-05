Москва, 5 марта 2022, 10:16 — REGNUM Вооружённые силы РФ ударом высокоточного оружия большой дальности уничтожили склад боеприпасов в украинском городе Житомир. Об этом сегодня, 5 марта, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.
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Склад боеприпасов уничтожен российскими военными в воинской части Житомира, где хранились Javelin (американские переносные противотанковые ракетные комплексы) и Nlaw (британские противоракетные комплексы малой дальности).
Как сообщало ИА REGNUM, с начала российской специальной военной операции по защите Донбасса на Украине было уничтожено 1812 военных объектов.
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