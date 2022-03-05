Москва, 5 марта, 2022, 08:14 — ИА Регнум. Проводя специальную военную операцию на территории Украины, Россия не стремится разделить эту страну на части, Москва добивается обеспечения гарантий своей безопасности. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Мы не ставим целью разделить украинскую территорию на части, но добиваемся обеспечения гарантий собственной безопасности», — сказал Песков в интервью Sky News Arabia.

Он добавил, что после госпереворота в 2014 году Украина оказалась подвержена влиянию нацистской идеологии.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее Песков заявил, что в настоящее время переговоры между президентом России Владимиром Путиным и американским лидером Джо Байденом не планируются, и теперь США «при всем желании» сложно назвать партнерами России.

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