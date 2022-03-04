Москва, , 15:52 — REGNUM В настоящее время переговоры между президентом России Владимиром Путиным и американским лидером Джо Байденом не планируются, и теперь США «при всем желании» сложно назвать партнерами России. Об этом 4 марта заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Такого разговора сейчас нет. Да и партнёрами сейчас сложно назвать собеседников при всем желании», — сказал он в ответ на вопрос о возможности диалога лидеров двух стран.

Также Песков добавил, что такой разговор был бы хорошей возможностью донести до американской стороны аргументацию Москвы, объяснив суть специальной военной операции по защите Донбасса.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что если персональные антироссийские санкции имеют целью заставить тех, против кого они вводятся отказаться от поддержки президента РФ Владимира Путина, то у них не шансов на успех.