Москва, 4 марта, 2022, 15:36 — ИА Регнум. Большое количество иностранных граждан не могут покинуть Украину. Об этом 4 марта на заседании штаба сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

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«Несмотря на призывы нацисты блокируют тысячи граждан Украины, а также большое количество иностранцев и не выпускают их для эвакуации в безопасные места, — подчеркнул он. — Террористы национальных батальонов продолжают использовать мирных жителей и иностранных граждан как «живой щит».

По его словам, только одних иностранцев, насильно удерживаемых в качестве заложников в различных населённых пунктах Украины, на сегодняшний день насчитывается свыше 7,5 тысяч человек.

«В Харькове — 3 189 граждан Индии, 2 700 граждан Вьетнама, 200 граждан Иордании, 30 граждан Египта; в городе Сумы —576 граждан Индии, 121 гражданин Китая и 100 граждан Ганы, а также 60 граждан Египта и 45 граждан Иордании», — уточнил начальник управления обороной.

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Как сообщало ИА REGNUM, 4 марта студент из Индии получил огнестрельное ранение при попытке выехать из Киева. В настоящее время он находится в больнице. Предположительно, студент из Индии был ранен боевиками вооружённых сил Украины (ВСУ), которые не дают мирным гражданам, в том числе иностранцам, выйти через гуманитарный коридор, организованный российскими военными.

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