Киев, , 11:49 — REGNUM Студент из Индии получил огнестрельное ранение при попытке выехать из Киева, заявил 4 марта госминистр гражданской авиации, автомобильного транспорта и шоссейных дорог Индии Виджай Кумар Сингх.

ВСУ Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Сегодня я получил информацию о том, что студент, пытавшийся выбраться из Киева, получил пулю и был возвращен на полпути», — цитирует его агентство Ani.

В настоящее время студент находится в больнице. Предположительно, студент из Индии был ранен боевиками Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые не дают мирным гражданам, среди которых много иностранцев, выйти через гуманитарный коридор, организованный российскими военными

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин заявил, что националистические и неонацистские формирования, а среди них есть и иностранные наёмники, в том числе и с Ближнего Востока, прикрываются мирными гражданами как живым щитом. Есть абсолютно объективные данные, фотографии того, как они размещают тяжелую военную технику в жилых кварталах городов.

Отметим, что российские военные намерены принять меры для безопасной эвакуации индийских граждан и для отправки их домой с территории России. Студентов отправят в Индию военно-транспортными самолётами или индийскими самолётами.

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