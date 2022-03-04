Москва, 4 марта, 2022, 15:13 — ИА Регнум. Россия не отказывается от курса на денацификацию Украины. Об этом сегодня, 4 марта, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

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По его словам, цели спецоперации России остаются прежними — демилитаризация и денацификация Украины.

«Это представляет угрозу для российского государства и нашего народа», — отметил Песков

Как сообщало ИА REGNUM, разговора президента России Владимира Путина и президента США Джо Байдена сейчас не планируется, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

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