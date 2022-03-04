Москва, , 15:06 — REGNUM Разговора президента России Владимира Путина и президента США Джо Байдена сейчас не планируется. Об этом сегодня, 4 марта, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

По его словам, пока о телефонном разговоре речь не идет.

«Но главы России и США всегда имеют возможность оперативно созвониться», —пояснил Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, решение о том, нужно ли президентам России и США Владимиру Путину и Джо Байдену проводить личную беседу, главы двух государств примут самостоятельно.

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