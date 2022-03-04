Минск, 4 марта, 2022, 13:29 — ИА Регнум. Западные страны хотят затяжного конфликта на Украине, чтобы «утопить» в нем Россию и Белоруссию. Об этом 4 марта заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Александр Лукашенко

«Не нужен им там мир никакой. Им надо там войну. И чем дольше, тем лучше. Для того, чтобы утопить Россию в этой войне, а заодно и нас. И чтобы Украина даже не шевельнулась. Это им надо. Все остальные заявления — просто болтовня, звон», — сказал он в эфире телеканала «Беларусь 1».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Лукашенко заявил, что западные страны пытаются использовать Украину как способ давления на Россию, чтобы не позволить ей проводить самостоятельную политику.

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