Москва, 3 марта 2022, 14:09 — REGNUM Западные страны пытаются использовать Украину как способ давления на Россию, чтобы не позволить ей проводить самостоятельную политику. Об этом 3 марта в интервью российским и иностранным СМИ по актуальной международной повестке заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
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Глава российского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что Запад создаёт России проблемы из желания «не обеспечить свою безопасность», потому что «о безопасности Запада вообще речи не идёт».
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Как сообщало ИА REGNUM, ранее зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин (СРЗП) заявил, что Запад не готов мириться с существованием России в любой форме. По его словам, западные страны воспринимают существование России «как абсолютно неприемлемую угрозу своему существованию. В его понимании, Россия должна быть уничтожена, как в США XIX века должны быть уничтожены индейцы. Просто потому, что их существование неприемлемо».
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