Донецк, 4 марта, 2022, 12:34 — ИА Регнум. Вооруженные силы Украины (ВСУ) препятствуют безопасному выходу мирных жителей Мариуполя из города. Об этом заявил заместитель начальника управления Народной милиции Донецкой Народной Республики (ДНР) Эдуард Басурин.

Andrew Butko Эдуард Басурин

«Мы вчера заявили, что гуманитарный коридор открыт, и мы ждем, что люди будут выходить. Но пока еще никто не выходил. На данный момент пока людей еще не было из-за препятствий с украинской стороны», — цитирует его ТАСС.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Басурин заявил, что за прошедшие 24 часа силами Народной милиции (НМ) Донецкой Народной Республики (ДНР) были освобождены еще два населенных пункта на подступах к Мариуполю.

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