Донецк, , 11:53 — REGNUM За прошедшие 24 часа силами Народной милиции (НМ) Донецкой Народной Республики (ДНР) были освобождены еще два населенных пункта на подступах к Мариуполю. Об этом 4 марта говорится в заявлении заместителя начальника Управления НМ ДНР Эдуарда Басурина.

Эдуард Басурин Andrew Butko

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«Подразделения Народной милиции ДНР продолжают мероприятия по освобождению от украинских захватчиков населенных пунктов Донецкой Народной Республики. В результате успешных действий за прошедшие сутки установлен контроль над населенными пунктами Новокрасновка и Красновка», — указывается в нем.

Также Баусрин отметил, что для всех мирных граждан Мариуполя, которые изъявили желание временно уехать в безопасное место, Вооруженные силы России вместе с НМ ДНР организовали гуманитарный коридор в восточном направлении по трассе М23 Мариуполь — Новоазовск, по которому гарантируется безопасность передвижения.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее гуманитарный груз был доставлен с территории Крыма в город Мелитополь на юге Запорожской области Украины.