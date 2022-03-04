Сеул, 4 марта, 2022, 11:36 — ИА Регнум. За минувшие сутки в Южной Корее прививку от COVID-19 сделали 1945 человек. Об этом 4 марта сообщает Newsis со ссылкой на свои источники.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцинация

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По состоянию на 00:00 4 марта в общей сложности в стране получили первую дозу вакцины 44 866 070 человек. Уровень вакцинации в Южной Корее составил 87,4%.

Вторую дозу вакцины за минувшие сутки в стране получили 4173 человека. В общей сложности обе дозы вакцины получили 44 380 062 человека. Уровень полной вакцинации составил 86,5%.

«Бустерную» дозу получили 65 111 человек. В общей сложности дополнительную дозу вакцины получили 31 642 215 человек.

Четвертую дозу вакцины в общей сложности получили 39 900 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в Южной Корее выявили 266 853 случая заражения коронавирусом. Общее число подтвержденных случаев в стране увеличилось до 3 691 488.

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