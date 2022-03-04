Токио, 4 марта, 2022, 10:41 — ИА Регнум. Власти Японии приняли решение предоставить Украине бронежилеты сил самообороны, сообщило агентство Jiji.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Бронежилет

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Отмечается, что отправлять предполагается в первую очередь бронежилеты и медикаменты из запасов сил самообороны Японии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Япония приветствовала принятие Генеральной ассамблеей (ГА) ООН осуждающей Россию резолюции по ситуации на Украине.

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