Токио, 3 марта 2022, 06:48 — REGNUM Япония приветствует принятие Генеральной ассамблеей (ГА) ООН осуждающей Россию резолюции по ситуации на Украине. Об этом генеральный секретарь японского правительства Хирокадзу Мацуно 3 марта заявил на регулярной пресс-конференции в Токио.
Напомним, на заседании специальной сессии ГА ООН Сербия «была вынуждена» проголосовать за резолюцию, в которой осуждается «нападение России на Украину».
Следите за развитием событий в трансляции: «Спецоперация России по защите Донбасса — все новости»
Читайте также: Вучич рассказал, как Россию могут исключить из ООН
Как сообщало ИА REGNUM, за резолюцию Генассамблеи ООН по Украине проголосовала 141 страна. Воздержались 35 стран, а пять стран проголосовало против.
Читайте ранее в этом сюжете: Сербия проголосовала за антироссийскую резолюцию ООН