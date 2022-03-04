Донецк, 4 марта, 2022, 09:58 — ИА Регнум. При обстреле киевскими боевиками территории Донецка, Горловки и Докучаевска из реактивных систем залпового огня «Град» погибла одна женщина и еще 12 человек пострадали, включая трех детей. Об этом 4 марта заявил представитель Народной милиции Донецкой Народной Республики (ДНР) Эдуард Басурин в эфире канала «Россия 24».

Mil.gov.ua Обстрел

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«Очень сильно обстреливался Донецк, Горловка тоже, Докучаевск «Градами» … В результате обстрелов у нас есть пострадавшие 12 человек, женщина погибла», — сказал представитель Народной милиции ДНР.

Также Басурин утончил, что в число пострадавших также входят трое детей, которые в результате обстрелов получили ранения различной степени тяжести.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин не исключил возможности того, что иностранные наемники могут попытаться покинуть Мариуполь по гуманитарным коридорам, замаскировавшись под гражданских лиц.