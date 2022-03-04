Донецк, , 09:50 — REGNUM Возможности того, что иностранные наемники могут попытаться покинуть Мариуполь по гуманитарным коридорам, замаскировавшись под гражданских лиц, не исключил представитель Народной милиции Донецкой Народной Республики (ДНР) Эдуард Басурин. Он заявил об этом 4 марта в эфире телеканала «Россия 24».

Эдуард Басурин Andrew Butko

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«Может, захотят (иностранные наемники. — ред.) сделать, вот знаете, по этим гуманитарным коридорам захотят выйти, переоденутся в какие-нибудь другие платья, сделают себя ранеными, пострадавшими», — сказал представитель Народной милиции ДНР.

При этом в настоящее время Мариуполь находится под контролем киевских боевиков. В то же время, накануне Москва и Киев договорились об открытии гуманитарных коридоров для вывода гражданских лиц из зоны боевых действий.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин, что войска республики заканчивают операцию по освобождению Волновахи от боевиков Вооруженных сил Украины.