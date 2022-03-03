Москва, 3 марта, 2022, 20:51 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин признался, что может называться представителем любого народа России, когда видит, какие подвиги совершают жители страны для защиты её интересов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

«Я русский человек. Но когда я вижу примеры такого героизма, как подвиг молодого парня Нурмагомеда Гаджимагомедова, уроженца Дагестана, лакца по национальности, мне хочется сказать: «Я лакец, я дагестанец, я чеченец, я ингуш, русский, татарин, еврей, мордвин, осетин…» , — приводит слова президента Telegram- канал Mash.

Глава государства присвоил уроженцу Дагестана Нурмагомеду Гаджимагомедову, погибшему в военной спецоперации на Украине, звание героя России посмертно. Напомним, офицер-десантник ценой своей жизни спас своих товарищей. Он подорвал себя гранатой вместе с украинскими солдатами.

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На родине героя увековечат его имя в названии улицы в Махачкале. Глава Дагестана Сергей Меликов, выразивший соболезнование семье погибшего офицера, пообещал родным всемерную поддержку.

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