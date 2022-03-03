Москва, 3 марта, 2022, 13:27 — ИА Регнум. То, что в настоящее время на Украине гибнут люди, это плохо. Об этом 3 марта в интервью российским и иностранным СМИ по актуальной международной повестке заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Иван Шилов, ИА REGNUM Донбасс

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При этом он подчеркнул, что за восемь лет конфликта в Донбассе погибли тысячи невинных людей, но западные страны закрывали на это глаза. Лавров указал на то, что в течение всего этого времени на Донбассе тысячами убивали детей, женщин, стариков, «убивал украинский режим».

Глава МИД РФ заявил, что Россия поступает правильно, проводя специальную военную операцию на Украине, добавив, что Москва не оправдывает любые действия, которые приводят к гибели гражданских лиц.

«В ситуации с Украиной мы поступаем правильно. Плохо, что сейчас гибнут люди, но за восемь лет конфликта в Донбассе погибли тысячи», — ответил на один из вопросов Лавров.

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Как сообщало ИА REGNUM, специальная военная операция России на Украине ведётся с 24 февраля. По данным Министерства обороны РФ, в ходе спецоперации погибли 498 солдат и офицеров Российской армии, 1597 российских военных получили ранения. Среди украинских националистов и военнослужащих потери превышают 2870 убитыми и около 3700 ранеными. Только по подтверждённым данным, количество пленных военнослужащих силовых ведомств Украины составляет 572 человека.

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